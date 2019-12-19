Европарламент призвал Россию отменить закон об иностранных агентах

В ходе пленарной сессии в Страсбурге, трансляция которой ведется на сайте законодательного органа, депутаты назвали недавно принятые Госдумой поправки нарушающими права человека, в частности свободу выражения мнения. В связи с этим в резолюции содержится призыв оказать давление на Москву.

По этой теме сегодня высказался и Владимир Путин. В ходе пресс-конференции он отметил, что закон направлен на ограничение иностранного вмешательства в дела страны. Новый документ был подписан в начале месяца. Он позволяет признавать иноагентами в том числе частные лица.