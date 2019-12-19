Спецслужбы проверяют информацию о возможных сообщниках стрелка, открывшего огонь на Лубянке

Как пишут «Ведомости» со ссылкой на источники в правоохранительных органах, по одной из версий его могли координировать лица, связанные с террористами. Предполагается, что целью преступника было совершение провокации во время выступления президента Владимира Путина на концерте в честь Дня сотрудников органов госбезопасности. Глава государства в это время находился в Большом Кремлевском дворце вместе с руководителями ФСО, ФСБ и Службы внешней разведки на мероприятии в канун праздника. При этом официально произошедшее пока не было признано терактом. Возбуждено лишь дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

По официальным данным, пять человек пострадали, один представитель ФСБ погиб. Сам преступник застрелен.