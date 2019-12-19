У здания ФСБ на Лубянке неизвестный открыл огонь

Он был убит в ходе перестрелки с силовикам.

СК после стрельбы у приемной ФСБ возбудил дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. На Лубянке продолжает работать следственно-оперативная группа. Устанавливается личность нападавшего и его мотивы. Саперы проверяют рюкзак нападавшего, в котором может находиться граната

Атака произошла около 18 часов. Официально говорится об одном злоумышленнике, открывшем огонь на улице и впоследствии застреленным силовиками. Информацию о трех преступниках, двое из которых были убиты непосредственно в приемной, ФСБ назвало недостоверной.



Минздрав официально сообщает о пяти пострадавших. Есть ли среди них прохожие, или же речь идет только о силовиках – не уточняется. Один сотрудник ФСБ скончался от ранений. Кроме того, поступала информация об убитом сотруднике ГИБДД. Официально это не подтверждено, однако об этом говорили очевидцы.



Территории, прилегающая к зданиям ФСБ, находится под постоянным наблюдением, попытку нападения удалось совершить из-за эффекта внезапности. Об этом «Эху» рассказал бывший начальник антитеррористического подразделения ФСБ Александр Гусак.

Первоочередная информация, которую необходимо установить для дальнейших выводов, это мотивы нападения, добавил Александр Гусак.

По данным агентства Рейтер, российские спецслужбы знали о готовящемся нападении. Якобы было информация, что оно произойдет во время концерта в честь Дня работников органов безопасности, но неизвестно где именно. В момент происшествия Владимир Путин находился в Большом Кремлевском дворце на концерте в честь праздника. Там присутствовали главы ФСО, ФСБ, Службы внешней разведки. Однако концерт из-за инцидента на Лубянке прерван не был. Данные о случившемся поступили на ленты информационных агентств спустя почти час после начала стрельбы. Эфир федеральных каналов прерван не был. Первые новости о произошедшем прошли на государственных телеканалах с большим опозданием. В новостях на государственном телевидении тема обсуждается без подробностей. Основные сюжеты посвящены пресс-конференции Владимира Путина, отмечает сайт «Медуза».