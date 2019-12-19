СК после стрельбы у приемной ФСБ возбудил дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов

На Лубянке продолжает работать следственно-оперативная группа и саперы. Устанавливается личность нападавшего и его мотивы.

Атака произошла около 18 часов. Официально говорится об одном злоумышленнике, открывшем огонь на улице и впоследствии застреленным силовиками. Информацию о трех преступниках, двое из которых были убиты непосредственно в приемной, ФСБ назвало недостоверной.

Минздрав официально сообщает о пяти пострадавших. Есть ли среди них прохожие, или же речь идет только о силовиках – не уточняется. Один сотрудник ФСБ скончался от ранений.

Во время стрельбы президент Владимир Путин находился на концерте в Кремле, посвященном Дню работника госбезопасности. Ему доложили о происходящем, но концерт прерван не был. По данным агентства Рейтер, российские спецслужбы знали о готовящемся нападении. Якобы было информация, что оно произойдет во время концерта в канун праздника. Однако где именно это произойдет, известно не было. В новостях на федеральных телеканалах тема обсуждается вскользь, без подробностей. Основные сюжеты посвящены пресс-конференции Путина.