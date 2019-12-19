На Лубянской площади, где произошла стрельба, возобновляется движение автотранспорта

Как передает корреспондент «Эха» с места события, территория вокруг комплекса зданий ФСБ остается оцепленной. Там работают сотрудники Следственного комитета.

Ранее агентство «Москва» со ссылкой на ФСБ сообщало о том, что спецслужбы рассматривают случившееся как теракт, однако позже эта публикация была удалена. Сейчас официально известно лишь об одном уголовном деле, возбужденном по статье о о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Официально подтверждена гибель одного сотрудника ФСБ. Пять человек находятся в больницах. Есть ли среди них гражданские лица, Минздрав не уточняет.

По последним сведениям, нападавший действовал в одиночку. Он был застрелен на улице неподалеку от приемной ФСБ. Ранее сообщалось о трех преступниках, но затем эту информацию опровергли.

Рейтер утверждает, что о запланированной атаке было известно заранее. Якобы спецслужбым было известно, что это произойдет в канун Дня работников органов безопасности, но неизвестно где именно. На концерте в честь праздника в момент инцидента находился Владимир Путин. Его сопровождали главы ряда силовых ведомств.