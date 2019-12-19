Спецслужбы проверяют две перестрелки в Москве на предмет взаимосвязи

Сегодня за два с половиной часа до событий на Лубянке неизвестный открыл огонь в Марьино. Об этом пишет сайт Baza. В результате пострадал 29-летний мужчина по имени Абдулла. Он находится в больнице.

Около 18 часов неизвестный злоумышленник открыл огонь у здания приемной ФСБ. По последним данным, один сотрудник ФСБ погиб. Застрелен и сам нападавший. Его личность и мотивы устанавливаются. Всего в больницах оказалось пять пострадавших – сообщает Минздрав.

В районе улицы Большая Лубянка перекрыто движение транспорта, автобусы временно изменили трассы следования. Заведения общественного питания и торговли в районе ЧП закрыты для посетителей, свет в них погашен. Центральный детский магазин (ЦДМ) продолжает работать в штатном режиме, вокруг ЦДМ дежурят сотрудники правоохранительных органов. На месте находятся также пожарная машина, автомобили скорой помощи, реанимации и полиции.

По некоторым данным, на месте происшествия нашли рюкзак нападавшего, котором может находится граната. Находку изучают саперы.