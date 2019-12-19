Силовики начинают снимать оцепление на Лубянке, где возле здания приемной ФСБ ранее неизвестный открыл огонь

Как сообщает «Интерфакс» злоумышленник был один. Его личность и мотивы уточняются. Он не смог проникнуть в само здание, а перестрелка велась на улице, где он и был убит. Агентство «Москва», сообщавшее со ссылкой на ФСБ о том, что преступников было трое и двоих якобы застрелили непосредственно в приемной, свой материал с сайта удалило. В том же тексте говорилось о том, что спецслужбы рассматривают произошедшее как теракт, однако официально известно лишь о возбуждении дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

Минздрав официально сообщает о пяти пострадавших. Есть ли среди них прохожие, или же речь идет только о силовиках – не уточняется. Один сотрудник ФСБ скончался от ранений.

Новостной сайт «Мэш» пишет, что спецслужбы проверяют две перестрелки в Москве на предмет взаимосвязи. Сегодня ранее уже стреляли в Марьино. Огонь вели днем в 15:20 на Братиславской. Неизвестный расстрелял мужчину — в результате 29-летний по имени Абдулла попал в больницу, он жив. По данным Рейтер, российские спецслужбы знали о планировавшемся нападении. Якобы было известно, что она произойдет во время концерта в честь Дня работников органов безопасности, но неизвестно где именно. В момент инцидента Владимир Путин действительно находился в Большом Кремлевском дворце, где проходил концерт в честь Дня работника органов безопасности России. Вместе с президентом на мероприятии присутствовали главы ФСО, ФСБ, Службы внешней разведки. По словам пресс-секретаря главы государства, Путину оперативно докладывают о происходящем в центре города. Сайт Baza утверждает, что сейчас возле Лубянки работают саперы. Они проверяют рюкзак нападавшего.