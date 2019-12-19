Как сообщает «Интерфакс» злоумышленник был один. Его личность и мотивы уточняются. Он не смог проникнуть в само здание, а перестрелка велась на улице, где он и был убит. Агентство «Москва», сообщавшее со ссылкой на ФСБ о том, что преступников было трое и двоих якобы застрелили непосредственно в приемной, свой материал с сайта удалило. В том же тексте говорилось о том, что спецслужбы рассматривают произошедшее как теракт, однако официально известно лишь о возбуждении дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.
Минздрав официально сообщает о пяти пострадавших. Есть ли среди них прохожие, или же речь идет только о силовиках – не уточняется. Один сотрудник ФСБ скончался от ранений.
Новостной сайт «Мэш» пишет, что спецслужбы проверяют две перестрелки в Москве на предмет взаимосвязи. Сегодня ранее уже стреляли в Марьино. Огонь вели днем в 15:20 на Братиславской. Неизвестный расстрелял мужчину — в результате 29-летний по имени Абдулла попал в больницу, он жив. По данным Рейтер, российские спецслужбы знали о планировавшемся нападении. Якобы было известно, что она произойдет во время концерта в честь Дня работников органов безопасности, но неизвестно где именно. В момент инцидента Владимир Путин действительно находился в Большом Кремлевском дворце, где проходил концерт в честь Дня работника органов безопасности России. Вместе с президентом на мероприятии присутствовали главы ФСО, ФСБ, Службы внешней разведки. По словам пресс-секретаря главы государства, Путину оперативно докладывают о происходящем в центре города. Сайт Baza утверждает, что сейчас возле Лубянки работают саперы. Они проверяют рюкзак нападавшего.
Силовики начинают снимать оцепление на Лубянке, где возле здания приемной ФСБ ранее неизвестный открыл огонь
Как сообщает «Интерфакс» злоумышленник был один. Его личность и мотивы уточняются. Он не смог проникнуть в само здание, а перестрелка велась на улице, где он и был убит. Агентство «Москва», сообщавшее со ссылкой на ФСБ о том, что преступников было трое и двоих якобы застрелили непосредственно в приемной, свой материал с сайта удалило. В том же тексте говорилось о том, что спецслужбы рассматривают произошедшее как теракт, однако официально известно лишь о возбуждении дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.