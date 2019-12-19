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Эксклюзив Эха 20:50, 19 декабря 2019

Действия силовиков при попытке нападения на Лубянке можно назвать успешными – ветеран группы спецназа «Вымпел» Ермолин

Действия силовиков при попытке нападения на Лубянке можно назвать успешными. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» ветеран группы спецназа «Вымпел» Анатолий Ермолин.
«Я думаю, что нападение нельзя считать успешным, даже если там есть погибшие. Просто это приемная, туда можно войти, никто не проверяет, есть ли у вас под одеждой оружие. Другое дело, какие дальше были действия, и как реагировали офицеры службы безопасности. Сработали сотрудники правильно», — сказал он.
Для безопасности граждан на улице также были применены верные меры, добавил Анатолий Ермолин.
«Конечно, не проходит мимо моего личного внимания то, что завтра День сотрудников органов госбезопасности. Завтра бы уже это делать было невозможно, был бы выходной. Поэтому, видимо, сегодня день был выбран не случайно», — отметил он.
По мнению бывшего начальника антитеррористического подразделения ФСБ Александра Гусака, попытка нападения удалась только из-за эффекта, потому что территория, прилегающая к зданиям ФСБ, находится под постоянным наблюдением. И первоочередная информация, которую необходимо установить для дальнейших выводов, это мотивы нападения, — отметил А.Гусак в эфире радиостанции.
В СКР сообщили, что следователи возбудили дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов в связи с перестрелкой у здания ФСБ на Большой Лубянке.
Инцидент на Большой Лубянке произошел в тот момент, когда президент выступал на концерте в Кремле в честь Дня работника органов безопасности России.



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