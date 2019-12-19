Российские спецслужбы, по некоторым данным, знали о планировавшейся атаке.

Как сообщает Рейтер, было известно, что она произойдет во время концерта в честь Дня работников органов безопасности, но неизвестно где именно.

Нападение произошло около 18 часов в районе здания ФСБ на Лубянке. Агентства сообщают противоречивую информацию о количестве преступников и месте ЧП. «Москва» со ссылкой на ФСБ пишет, что злоумышленников было трое. Двоих застрелили в приемной, одного на улице. «Интерфакс» утверждает, что речь идет только об одном нападавшем, который так и не смог пройти внутрь здания. Кроме того, приходят противоречивые сведения о гибели сотрудника ГИБДД, который дежурил у здания на Лубянке.

Минздрав официально сообщает о пяти пострадавших и одном погибшем – это сотрудник ФСБ. Есть ли среди раненых гражданские лица не уточняется.

Из-за инцидента в районе улицы Большая Лубянка перекрыто движение транспорта, автобусы временно изменили маршруты следования. Сейчас ограничение частично снято. Остаются перекрытыми несколько выходов со станции «Кузнецкий мост». У здания ФСБ остаются несколько пожарных машин и скорая помощь.

В момент инцидента Владимир Путин находился в Большом Кремлевском дворце, где проходил концерт в честь Дня работника органиов безопасности России. Вместе с президентом на мероприятии присутствовали главы ФСО, ФСБ, Службы внешней разведки. По словам пресс-секретаря главы государства, Путину оперативно докладывают о происходящем в центре столицы.