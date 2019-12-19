ФСБ опровергло сообщение о трех нападавших на приемную на Лубянке

Агентству «Интерфакс» в силовом ведомстве рассказали, что преступник был один. Личность убитого устанавливается. Кроме того отрицается информация о том, что огонь открыли непосредственно в здании. Это прямо противоречит тому, что, также со ссылкой на ФСБ сообщило информагентство «Москва». Также говорилось о том, что произошедшее рассматривается как теракт.

Между тем, один из очевидцев ЧП рассказывал именно о выстрелах на улице.

Агентство «Москва» также пишет о том, что в ходе перестрелки погиб сотрудник ГИБДД, дежуривший у здания на Лубянке. Минздрав сообщал о двух тяжело раненных представителях ФСБ. Один из низ также скончался от ран. Всего помощь оказывается пяти пострадавшим. Есть ли среди них гражданские не уточняется.

СК возбудил дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.