ФСБ рассматривает стрельбу в приемной на Лубянке как теракт

Спецслужба официально подтвердила, что злоумышленников было трое – об этом со ссылкой на пресс-службу ведомства пишет агентство городских новостей «Москва». Двое были застрелены на месте нападения. Один выбежал на улицу и некоторые время вел перестрелку с силовиками, а после забаррикадировался в одном из зданий на большой Лубянке и спустя час был убит. При этом противоречивые данные о количестве нападавших приводит «Интерфакс», который также со ссылкой на ФСБ говорит только об одном злоумышленнике.

Кроме того подтверждена гибель сотрудника ГИБДД. Он в момент нападения дежурил у здания приемной. Два представителя ФСБ получили крайне тяжелые ранения. Сейчас стало известно, что один скончался.

По данным ЦОДД, движение в районе Лубянки частично открыто. При этом, как рассказали «Эху» очевидцы, сотрудникам офисов, расположенных неподалеку от места происшествия запретили подходить к окнам. Собеседник в здании ФСБ сообщил корреспонденту «Медузы», что пока часть сотрудников заблокирована внутри.

СК возбудил дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.