Два сотрудника ФСБ получили крайне тяжелые ранения в результате стрельбы на Лубянке

Такие данные приводит Минздрав. Федеральная служба безопасности ранее сообщала, что злоумышленник, открывший стрельбу, был убит. Его личности и мотивы устанавливаются.

Между тем, по неофициальным данным, от одного до трех сотрудников силовых структур было убито. Кроме того, говорилось о трех нападавших, а не об одном.

По версии телеканала RT неизвестные открыли огонь в приемной ФСБ в 18:10. В перестрелке с охраной двое из них были убиты. Третий выбежал на улицу, где якобы застрелил сотрудника ГИБДД, дежуривший напротив здания. Новостной сайт «Мэш» называет его имя, это Илья Фисенко. После этого злоумышленнику удалось забаррикадироваться в одном из помещений дома №2. Оттуда он периодически вел огонь по прибывшим бойцам ФСБ и ОМОН и в ходе перестрелки в 19:15 был убит. Сейчас сообщается, что движение на Лубянском проезде снова открыто. При этом, как рассказали «Эху» очевидцы, сотрудникам офисов, расположенных неподалеку от места происшествия запретили подходить к окнам. Собеседник в здании ФСБ сообщил корреспонденту «Медузы», что пока часть сотрудников заблокирована внутри здания СК возбудил дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.