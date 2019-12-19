В сторону приемной ФСБ выдвинулась группа захвата

Это – порядка 20 человек в черной униформе с щитами – пишет «Медуза». Ранее в районе Лубянки были слышны выстрелы. Официально ФСБ сообщило об одном убитом нападавшем.

По версии телеканала RT ситуация развивалась следующим образом: неизвестные открыли огонь в приемной ФСБ в 18:10. Нападавших было трое, в перестрелке с охраной двое из них были убиты. Третий выбежал на улицу, где продолжил стрелять. В результате был убит сотрудник ГИБДД, дежуривший напротив здания.

Злоумышленнику удалось пробежать около 300 метров: он добежал до конца улицы Кузнецкий мост, завернул на площадь Воровского, периодически отстреливаясь, а затем двинулся по Большой Лубянке, где забаррикадировался в одном из помещений дома №2. Оттуда он периодически вел огонь по прибывшим бойцам ФСБ и ОМОН. В ходе перестрелки в 19:15 преступник был убит.

Сейчас сообщается, что движение на Лубянском проезде снова открыто. При этом, как рассказали «Эху» очевидцы, сотрудникам офисов, расположенных неподалеку от места происшествия запретили подходить к окнам.

СК возбудил дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.