Лубянскую площадь полностью освободили от машин и людей в связи со стрельбой – очевидец

Лубянскую площадь полностью освободили от машин и людей в связи со стрельбой в этом районе. Об этом рассказала в эфире радиостанции «Эхо Москвы» очевидица Елена Силуянова.

«Сотрудники полиции всех людей прогоняют в связи со стрельбой на Лубянской площади в сторону метро о здания Центрального детского мира. Здесь много машин полиции и скорой помощи», — рассказала она.

В данный момент, по словам очевидицы, выстрелы перестали раздаваться.