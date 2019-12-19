Неизвестный открыл стрельбу у здания приемной ФСБ в центре Москвы

Улицы в районе Лубянки перекрыты, людей эвакуируют и высаживают из общественного транспорта. На видеозаписях в соцсетях видно, как люди разбегаются по улицам под вой сирен.

Корреспондент «Медиазоны» уточняет, что как минимум одного человека унесли на носилках. Официальных данных о количестве пострадавших и погибших нет. В ряде телеграмм-каналов пишут о двух погибших, в других – о трех. По некоторым сведениям жертвами стали сотрудники ФСБ или ФСО. РБК пишет, что по некоторым сведениям у подъезда здания сейчас готовится штурм. Якобы там укрылся один из нападавших.

В эти минуты «Интерфакс» со ссылкой на ФСБ пишет, что преступник убит. Его личность устанавливается.

Президент Владимир Путин проинформирован о происшествии в центре Москвы, на Большой Лубянке, где неизвестный открыл стрельбу.