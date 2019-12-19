Эксперт: учения Минкомсвязи по обеспечению устойчивой работы Рунета не должны отразиться на работе пользователей

Минкомсвязи 23 декабря проведет учения в рамках закона о суверенном Рунете, где примут участие федеральные ведомства и IT-компании. Учения не должны отразиться на работе пользователей интернета. Об этом рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» гендиректор компании по борьбе с киберпреступлениями «Group-IB», которую также привлекут к учениям, Илья Сачков.

«Все будет хорошо. Ни один пользователь при проведении учений ничего не заметит. То, что учения проходят, это тоже очень хорошо, что такая инициатива реализуется. Так как без подобных учений до реального инцидента нельзя понять, насколько хорошо обеспечивается информационная безопасность», — сказал он.

В понедельник ведомство намерено отработать борьбу с угрозой целостности, устойчивости функционирования и безопасности российского сегмента интернета. К учениям, по некоторым данным, будут привлечены ФСБ, Минобороны, а также мобильные операторы и «Лаборатория Касперского».

Кроме прочего, компании должны будут убедиться, что возможность несанкционированного доступа к информационным системам отсутствует.