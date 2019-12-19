Минкомсвязи проведет учения в рамках закона о суверенном Рунете в ближайший понедельник

Ведомство намерено отработать борьбу с угрозой целостности, устойчивости функционирования и безопасности российского сегмента интернета.

В процедуре примут участие федеральные ведомства и IT-компании. Учения не должны отразиться на работе пользователей интернета. Об этом «Эху» рассказал гендиректор компании по борьбе с киберпреступлениями «Group-IB», которую также привлекут к учениям, Илья Сачков.

Кроме прочего, компании должны будут убедиться, что возможность несанкционированного доступа к информационным системам отсутствует.