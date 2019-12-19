У здания ФСБ в Москве слышны выстрелы. Есть данные о погибших

На Лубянской площади в центре Москвы перекрыто движение транспорта. Там у здания ФСБ слышны выстрелы. По некоторым данным, есть убитые. О ситуации в своем телеграм-канале рассказал блогер Илья Варламов.

В свою очередь телеграм-канал 112 сообщает, что нападавших было трое. Один из них якобы забаррикадировался в здании. По предварительным данным, убиты три сотрудника Федеральной службы безопасности. В городе введен план «Сирена». В зданиях объектов ФСБ введен план «Крепость», закрыта возможность входа и выхода.