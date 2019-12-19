Предложение президента ограничивать число сроков на посту президента резонно – Барщевский

Предложение президента ограничивать число сроков на посту президента резонно и имеет реальные перспективы реализации. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» представитель правительства России в высших судебных инстанциях Михаил Барщевский.

«Что касается слов президента по поводу возможности изъятия из текста Конституции соответствующей статьи термина «подряд», в переводе на русский язык это будет означать, что никто и никогда не может быть президентом более двух сроков. Это вполне рабочее резонное предложение, которое, я думаю, сегодня очень многие поддержат», — сказал он.

М.Барщевский добавил, что подобная норма является распространенной и действует сегодня и в других странах. «Такая норма есть в США, в других странах. Это достаточно распространенная международная практика. Я сторонник одного срока, и считаю, что идеальный вариант — лучше было бы 7 лет один раз.

Это более рациональная модель в этом мире», — сказал он.

При этом сам Михаил Барщевский выступает против всяческого вмешательства в текст основного закона.

«Конституция — это живой организм, об этом уже многие не раз говорили. Понятно, что за 25 лет наша Конституция сегодня в каких-то вопросах возможно и нуждается в уточнении, улучшении и т.д. Хотя я сторонник того, чтобы Конституция не трогать», — отметил он.

На большой пресс-конференции в четверг президента спросили о возможности и целесообразности внесения изменений в Конституцию. В ответ Путин подчеркнул, что менять основную часть документа или принимать новый не нужно, но допустил возможность внесения отдельных изменений. В частности, он считает, что можно было бы убрать оговорку «подряд» в норме о количестве президентских сроков. Сейчас в основном законе содержится такая формулировка о сроках полномочий главы государства: «одно и то же лицо не может занимать должность президента РФ более двух сроков подряд».