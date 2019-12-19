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18:31, 19 декабря 2019

Британское правительство отвергло идею шотландских властей о новом референдуме о независимости

Кабмин отметил, что такое голосование «подорвало бы убедительные результаты референдума 2014 года» — сообщает Рейтер.
Пять лет назад по меньшей мере 55% жителей Шотландии высказались за сохранение союза между Эдинбургом и Лондоном. Однако теперь региональный парламент настаивает на новом голосовании, мотивируя это тем, что Соединенное королевство покидает Евросоюз. На референдуме по Brexit Шотландия, в отличии от всего королевства в целом, проголосовала против выхода из ЕС.



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