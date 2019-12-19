Президент пообещал изучить дело активиста Константина Котова, осужденного за неоднократное участие в митингах

Об этом Владимир Путин сказал в ответ на просьбу журналистов, озвученную уже в фойе после сегодняшней пресс-конференции – сообщает «Интерфакс».

Котов – второй человек в России, осужденный по так называемой «дадинской» статье. Как напоминает сайт «Медуза», шесть лет назад президенту в схожих обстоятельствах после пресс-конференции задали вопрос о судьбе Михаила Ходорковского, отбывавшего срок по второму делу ЮКОСА. На следующий день бизнесмена выпустили на свободу.