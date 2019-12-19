Минспорта РФ отказало в статусе вида спорта дисциплине спортивный пилон, которая больше известна как танцы на шесте

Не получили признания также австралийский футбол и воздушная атлетика

Пилон -разновидность танца, в которой исполнитель выступает на одном или двух пилонах (шестах), сочетая элементы хореографии, спортивной гимнастики и акробатики. В 2010 году International Pole Sports Federation опубликовала официальные правила и провела по ним первый международный спортивный турнир. Именно с тех пор пилон окончательно перестали сравнивать со стриптизом.

Сегодня спорт на пилоне — отдельное спортивное направление, которое входит в состав дисциплин воздушно-силовой атлетики.

Соревнования проводятся на спортивных площадках. Выступления каждого участника содержит обязательный набор гимнастических, акробатических элементов, связок и переходов. И проходит под музыкальное сопровождение

Три года назад Международная федерация пилонного спорта подала заявку в МОК на признание этого вида олимпийским. Однако ответа до сих пор не получила.

Добавим, что ранее Федерация Пилона подписала соглашение со Всемирным антидопинговым агентством.