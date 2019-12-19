Официальный Эдинбург направляет сегодня в Лондон запрос о проведении повторного референдума о независимости

Первый министр Шотландии и глава Шотландской национальной партии, SNP, Никола Стерджен просит британский парламент рассмотреть вопрос о проведении второго референдума о независимости, сообщает телеканал Скай Ньюз. На прошлой неделе Эдинбург дал ясно понять, что не желает, чтобы правительство консерваторов во главе с Борисом Джонсоном вывело регион из Евросоюза. – «Это будущее, с которым мы столкнемся, если у нас не будет возможности рассмотреть независимость как альтернативный вариант», — сказала Стерджен. Глава правительства также опубликовала соответствующий документ – Акт о Шотландии от 1998 года, согласно которому парламент Соединенного королевства обязан предоставить ей право провести референдум. Глава кабинета министров назвала мандат о независимости неоспоримым ввиду того, что по итогам последних внеочередных выборов SNP получила 48 из 59 мест, на которые в Палате общин имеет право Шотландия. Консерваторы, несмотря на полученное ими парламентское большинство, в Шотландии потеряли 13 депутатских кресел.

Для проведения референдума требуется согласие трех институтов – шотландского законодательного органа, а также двух палат парламента Великобритании. Стерджен особо подчеркнула, пишет сайт Би-би-си, что отказ Лондона не остановит ее сторонников, исключив при этом возможность проведения неофициального голосования, без одобрения столицы, по примеру Каталонии два года назад.

Премьер Борис Джонсон – а согласие британского правительства также необходимо для проведения нового референдума – уже обещал не допустить такого развития событий. Он уверен, что вопрос был решен в 2014 году, когда 55 процентов шотландцев проголосовали против независимости. Глава Национальной партии Шотландии особо подчеркивает, что путь к проведению второго референдума через пять лет после первого плебисцита открыли результаты декабрьских парламентских выборов и «демократический мандат», полученный ее партией от избирателей.

Последние опросы показывают, что большинство шотландцев выступают против независимости. Но число сторонников повторного референдума в последние месяцы постоянно растет.