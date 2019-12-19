В Мособлсуде в эти минуты продолжается рассмотрение апелляции по делу Наамы Иссахар

25-летняя израильтянка была приговорена к 7,5 годам колонии по обвинению в контрабанде гашиша, найденного в ее багаже на пересадке в Шереметьево.

Дело Наамы Иссахар вызвало большой резонанс, поэтому на сегодняшнее заседание пришли несколько десятков человек, значительную часть которых составляли израильские журналисты. Кроме того, на процессе присутствовали дипломаты, родственники Иссахар и даже раввин. Обвиняемая, которую поместили в стеклянный аквариум, не владеет русским языком, поэтому рядом с ней снаружи заграждения сидел переводчик.

На апелляции выяснилось, что свою вину Иссахар не признавала, хотя ранее сообщалось, что она якобы знала о гашише в багаже. Теперь же девушка говорит, что увидела наркотик впервые на досмотре, а ее предыдущие показания были неточными из-за незнания языка и непонимания ситуации.

Защита попросила пересмотреть приговор Химкинского суда и оправдать Иссахар. По мнению адвокатов, наказание было назначено демонстративно и соответствует сроку за умышленное убийство.

По словам защитника израильтянки Вадима Клювганта, приговор был построен только на признании вины, а других доказательств в деле попросту нет. Кроме того, даже признание было самооговором. Адвокат подчеркнул, что ещё на первом процессе Иссахар неоднократно говорила, что не покупала гашиш и не везла его в багаже. Также он добавил, что речь идет об «очевидной судебной ошибке», к которой привела цепь «драматических осложнений», включая невнимательность иностранки к содержимому своего багажа, а также примитивный подход к расследованию уголовного дела. Кроме того, по утверждению защиты, в данном случае нельзя говорить о контрабанде, поскольку Иссахар не имела доступа к своему рюкзаку на пересадке.

Сейчас рассмотрение апелляции на приговор израильтянке продолжается. В прениях еще не успела выступить сторона обвинения, которая настаивает на сохранении приговора в силе.