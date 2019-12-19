Суд назначил новую экспертизу по делу Серебренникова

Мещанский суд Москвы в четверг назначил третью экспертизу по делу режиссера Кирилла

Серебренникова, обвиняемого в хищениях при реализации проекта «Платформа», передает корреспондент РИА Новости из зала суда. О новой экспертизе ходатайствовало обвинение. Прокуроры ссылались на то, что двое экспертов из группы, проводившей предыдущее исследование, были знакомы с подсудимыми и выступали

в их поддержку. По мнению же защиты, знакомство не делает экспертов заинтересованными лицами.

В настоящее время по делу проведено две экспертизы. Первая, прошедшая еще на стадии следствия, подкрепляет обвинение, на ней основана сумма вмененного подсудимым ущерба. Вторая, назначенная судом, поддерживает линию защиты и указывает, что подсудимые не украли, а сэкономили. Новая экспертиза должна расставить точки над i.