Контрольно-пропускные пункты появятся в центре Москвы перед Новым Годом

В городской администрации уверяют, что это меры по обеспечению общественного порядка и безопасности в городе.

Столичные власти планируют поставить семь КПП, сказано на официальном сайте мэра. Они нужны, чтобы организовать специальное пространство для празднования Нового года, которое будет включать в себя три площади рядом с Кремлем. Пропускные пункты будут перекрывать Тверскую, Моховую, Никольскую, Москворецкую улицы, а также Большую Дмитровку, Рождественку и Ильинку. Эти меры предполагают, что центр Москвы на время праздников станет пешеходным. Поэтому столичные власти обещают, что все припаркованные в этой зоне автомобили к началу праздников будут эвакуированы.

Также на сайте мэрии сказано, что через эти КПП не смогут пройти люди с любыми напитками, пиротехническими изделиями, а также предметами, которые можно использовать как оружие. Все эти вещи обещают изымать на входе. Также в центр города нельзя будет попасть в состоянии алкогольного опьянения.

Всего для обеспечения безопасности мэрия планирует задействовать сорок тысяч человек. Среди них полицейские, сотрудники Росгвардии, работники ЧОПов и несколько тысяч народных дружинников.

Особый режим в центре города будет действовать с 31-ого декабря по 5-ое января.