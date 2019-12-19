РУСАДА обжалует санкции WADA в спортивном арбитраже

Глава наблюдательного совета российского антидопингового агентства Александр Ивлев сказал, что не согласен с решением об отстранении спортсменов от участия в крупных международных соревнованиях сроком на четыре года. По его словам, аргументы Москвы в споре «достаточно сильные» — передает ТАСС.

Сегодня же президент Владимир Путин сказал, что решение Всемирного антидопингового агентства не соответствует здравому смыслу и праву, а также носит политический оттенок.