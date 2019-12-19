Наводнение случилось этой ночью в Петербурге

Непогода оставила несколько домов без света, а ветер порушил кровли.

Петербургскую дамбу уже открыли. Фарватер свободен для судов. Ночью же волны достигали высоты почти четырех метров. Наводнение классифицировали как «особо опасное». Порывы ветра достигали 30 метров секунду. Смольный решил закрыть все парки и скверы. Ветер повалил почти сотню деревьев, сорвал часть новогодних украшений, повалил некоторые ели, обрушил светофоры и строительные леса. Без света на несколько часов оставались 80 домов. С некоторых сорвало кровлю. Свет пропадал и в домах соседней Ленобласти. В одном из прибрежных районов вода со льдом из Финского залива затопила улицы. Кроме того, из-за непогоды задерживались пригородные поезда. в Петербурге побит температурный рекорд полувековой давности. Столбик термометра поднялся почти до 8 градусов тепла.

Это было уже 20 подобное наводнение за десять лет работы петербургской дамбы.