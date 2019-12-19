Верховный суд отказался возвращать коллекционерам картину Брюллова «Христос во гробе»

Александр и Ирина Певзнер не смогли получить полотно, так как представитель прокуратуры отметила, что в документах, представленных в Русский музей, владельцами названы родители Ирины Певнер. Адвокат это отрицает — передает РАПСИ.

Картина была конфискована еще в 2003 году, когда коллекционер вез ее из Финляндии в Россию на экспертизу. Из-за того, что полотно не было задекларировано, возбудили дело о контрабанде. Спустя 10 лет уголовное преследование прекратили, но Минкульт так и не вернул картину чете Певзнер.