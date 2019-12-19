СК закрыл уголовное дело у крушении самолета, на котором погибла доктор Лиза и военный ансамбль имени Александрова

Следственный комитет закрыл уголовное дело у крушении самолета, на котором погибла доктор Лиза и военный ансамбль имени Александрова. Причину катастрофы так и не объявили.

Адвокат родственников погибших Игорь Трунов сказал, что они уже получили уведомление о прекращении расследования. В интервью агентству ТАСС юрист отметил, что дело закрыли из-за отсутствия состава преступления. Тем не менее, постановление об этом увидеть не получится, поскольку оно составляет государственную тайну.

Трунов добавил, что изначально дело было открыто по статье о нарушении правил безопасности, и следователи проверяли версию о вине пилотов.

Ту-154, который принадлежал министерству обороны, разбился утром 25 декабря 2016-ого года. Это произошло через несколько минут после вылета из аэропорта Сочи в Сирию. На борту были девяносто два человека. Среди них 64 участника ансамбля имени Александрова, глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, а также государственные чиновники, военные и представители прессы.

Минувшей весной родственники погибших пытались отсудить у страховых компаний два миллиарда рублей, но Мещанский суд Москвы этот иск отклонил.