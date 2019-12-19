После конкурса, проведенного «Ростелекомом» в прошлом месяце, российские компании пожаловались, что в переписи будет использоваться зарубежная продукция. В итоге правительство решило объявить новый тендер. В результате, по сведениям источника «Интерфакса», закупка отечественных устройств обойдется бюджету почти на 2,5 миллиарда рублей дороже.
Всероссийская перепись населения намечена на октябрь 2020 года.
Российские власти потребовали закупить для переписи населения отечественные планшеты вместо китайских
После конкурса, проведенного «Ростелекомом» в прошлом месяце, российские компании пожаловались, что в переписи будет использоваться зарубежная продукция. В итоге правительство решило объявить новый тендер. В результате, по сведениям источника «Интерфакса», закупка отечественных устройств обойдется бюджету почти на 2,5 миллиарда рублей дороже.