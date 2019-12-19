Российские власти потребовали закупить для переписи населения отечественные планшеты вместо китайских

После конкурса, проведенного «Ростелекомом» в прошлом месяце, российские компании пожаловались, что в переписи будет использоваться зарубежная продукция. В итоге правительство решило объявить новый тендер. В результате, по сведениям источника «Интерфакса», закупка отечественных устройств обойдется бюджету почти на 2,5 миллиарда рублей дороже.

Всероссийская перепись населения намечена на октябрь 2020 года.