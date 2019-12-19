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16:31, 19 декабря 2019

Учения по изоляции Рунета запланированы на следующий понедельник

Соответствующее указание от Министерства связи получили российские операторы и ведомства, пишет «Коммерсант». В рамках тренировки планируется проверить возможность перехвата абонентского трафика и раскрытия информации о нем, а также блокировки интернета и смс. Минкомсвязи пообещало, что обычные пользователи не заметят проведения учений.
Закон о «суверенном интернете» вступил в силу в прошлом месяце. Для его исполнения операторы связи должны установить специальное оборудование, контролирующее трафик. Это было мотивировано необходимостью обеспечить устойчивую работу рунета в случае возникновения «внешних угроз».



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