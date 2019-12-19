Об этом «Эху» рассказал адвокат Сергей Бадамшин. Ему дулось дозвониться до следователя после того, как сегодня на пресс-конференции президента Владимир Путин сказал, что фигурантами дела стали пять бывших сотрудников МВД. Спецкор «Медузы» отметил, что его об этом не уведомляли.
Журналиста этим летом задержали по обвинению в попытке сбыть наркотики. Однако сам Голунов утверждает, что запрещенные вещества ему подбросили. После того, как дело вызвало широкий общественный резонанс, все обвинения с журналиста были сняты. Нескольких полицейских уволили.
Дело против полицейских, задержавших журналиста «Медузы» Ивана Голунова, было возбуждено вчера
Об этом «Эху» рассказал адвокат Сергей Бадамшин. Ему дулось дозвониться до следователя после того, как сегодня на пресс-конференции президента Владимир Путин сказал, что фигурантами дела стали пять бывших сотрудников МВД. Спецкор «Медузы» отметил, что его об этом не уведомляли.