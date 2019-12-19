Дело против полицейских, задержавших журналиста «Медузы» Ивана Голунова, было возбуждено вчера

Об этом «Эху» рассказал адвокат Сергей Бадамшин. Ему дулось дозвониться до следователя после того, как сегодня на пресс-конференции президента Владимир Путин сказал, что фигурантами дела стали пять бывших сотрудников МВД. Спецкор «Медузы» отметил, что его об этом не уведомляли.

Журналиста этим летом задержали по обвинению в попытке сбыть наркотики. Однако сам Голунов утверждает, что запрещенные вещества ему подбросили. После того, как дело вызвало широкий общественный резонанс, все обвинения с журналиста были сняты. Нескольких полицейских уволили.