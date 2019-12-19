В дни новогодних праздников в центре Москвы будет введен особый режим доступа граждан к местам проведения мероприятий

В границах Тверской , Моховой улиц. Охотного Ряда, Манежной площади, Красной площади, сформируют единое пространство. Туда можно будет попасть только после досмотра на КПП.

На мероприятия не будут допускаться лица в состоянии алкогольного опьянения, с оружием, а также пиротехническими изделиями.

В течение 10 дней центр Москвы будет пешеходным.