В границах Тверской , Моховой улиц. Охотного Ряда, Манежной площади, Красной площади, сформируют единое пространство. Туда можно будет попасть только после досмотра на КПП.
На мероприятия не будут допускаться лица в состоянии алкогольного опьянения, с оружием, а также пиротехническими изделиями.
В течение 10 дней центр Москвы будет пешеходным.
В дни новогодних праздников в центре Москвы будет введен особый режим доступа граждан к местам проведения мероприятий
В границах Тверской , Моховой улиц. Охотного Ряда, Манежной площади, Красной площади, сформируют единое пространство. Туда можно будет попасть только после досмотра на КПП.