Причастных к делу журналиста Ивана Голунова, — сообщил об этом на пресс-конференции Владимир Путин. Конкретных имен и подробностей он не представил, но подчеркнул, что не знает заказчиков подброса наркотиков журналисту.
Следствие возбудило дело только накануне, — сообщил Эху адвокат Сергей Бадамшин
Бадамшин утверждает, что полицейские пока даже не находятся в статусе подозреваемых.
Сам Иван Голунов ожидает, что все-таки будут установлены заказчики преступления.
Сегодня объявлено о возбуждении уголовных дел в отношении полицейских
Причастных к делу журналиста Ивана Голунова, — сообщил об этом на пресс-конференции Владимир Путин. Конкретных имен и подробностей он не представил, но подчеркнул, что не знает заказчиков подброса наркотиков журналисту.