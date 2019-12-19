Сегодня объявлено о возбуждении уголовных дел в отношении полицейских

Причастных к делу журналиста Ивана Голунова, — сообщил об этом на пресс-конференции Владимир Путин. Конкретных имен и подробностей он не представил, но подчеркнул, что не знает заказчиков подброса наркотиков журналисту.

Следствие возбудило дело только накануне, — сообщил Эху адвокат Сергей Бадамшин

Бадамшин утверждает, что полицейские пока даже не находятся в статусе подозреваемых.

Сам Иван Голунов ожидает, что все-таки будут установлены заказчики преступления.