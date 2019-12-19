Следователь подтвердил возбуждение уголовного дела по факту совершения преступления в отношении журналиста Голунова

Следователь подтвердил возбуждение уголовного дела по факту совершения преступления в отношении журналиста Ивана Голунова. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» адвокат Сергей Бадамшин.

«Следователь подтвердил возбуждение уголовного дела, но не в отношении каких-то конкретных лиц, а по факту совершения преступления в отношении Ивана, и в ближайшее время мы будем уведомлены об этом, в том числе о процессуальном статусе потерпевшего. Дело было возбуждено вчера», — сказал он.

Владимир Путин на пресс-конференции сказал, что уголовные дела возбуждены против пяти сотрудников правоохранительных органов. Президент отметил, что у него нет информации о том, кто мог заказать подброс наркотиков журналисту Ивану Голунову.