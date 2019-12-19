Закрыли из-за отсутствия состава преступление дело об авиакатастрофе самолета Ту-154 под Сочи

Военно-транспортный самолет Минобороны разбился в акватории Адлерского района в декабре 2016 года. Погибли 92 человека. Самолет направлялся в Сирию.
2019-12-19T15:31:00+03:00
2019-12-19T15:32:08+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:31, 19 декабря 2019
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