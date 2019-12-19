Прокурор поддержал в полном объеме обвинения против израильтянки Иссахар, осужденной в РФ за контрабанду наркотиков

Тем временем, защита утверждает, что суд первой инстанции не учел некоторые обстоятельства из жизни Иссахар, в том числе ее участие в боевых действиях в составе Армии обороны Израиля.

Напомню, — 25-летняя израильтянка была задержана в апреле в аэропорту Шереметьево. В ее рюкзаке нашли около 10 граммов гашиша. Иссахар приговорили к семи с половиной годам лишения свободы.