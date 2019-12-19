Минкомсвязь подтвердила, что проведет 23-го декабря учения по обеспечению устойчивой работы Рунета

Ранее была информация, что к учениям планируют привлечь крупнейшие компании – «Ростелеком», «Мегафон», МТС, «Вымпелком», «Теле-2», а также ФСБ, Минобороны, ФСО, Лабораторию Касперского и ряд других структур.

Одна из целей учения – это проверить возможность перехвата абонентского трафика и раскрытия информации об абоненте.

Кстати, сегодня Владимир Путин сказал, что закон о суверенном интернете направлен на то, чтобы «не допустить возможность отрезать от него Россию».