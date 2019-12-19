Путин: В отношении закона о физических лицах-иноагентах нужно избежать расширительного толкования

«Правоприменительная практика этого закона показала: там есть вещи, на которые нужно обратить внимание и совершенствовать, чтобы не было расширительного толкования. Вот это самое главное. Потому что под внутриполитическую деятельность можно подвести что угодно» — сказал Путин.

Президент отметил, что каждое государство пытается ограничить иностранное вмешательство во внутриполитические дела.

«Если вы получаете деньги из-за границы на политическую деятельность, то так и скажите. Кто заказывает музыку, тот и платит. Запрета нет, просто обозначьте это» — так прокомментировал Путин смысл закона.

Объясняя необходимость введения этого закона, президент рассказал о ситуациях, с которыми столкнулись контролирующие органы. По словам Путина, есть прецеденты, когда финансирование из-за рубежа передается физическому лицу, которое уже передает его попавшей под закон об иностранных агентах организации. Таким образом, финансирование все равно получается иностранным в обход закона.