Королева Великобритании Елизавета Вторая в своем выступлении перед парламентом заявила о важности выхода страны из ЕС

Королева Великобритании Елизавета Вторая выступила на официальной церемонии открытия сессии парламента после победы тори на выборах. Она, в частности, говорила о важности своевременного выхода страны из ЕС.
2019-12-19T15:05:00+03:00
2019-12-19T15:06:00+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:05, 19 декабря 2019
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