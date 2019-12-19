В Санкт-Петербурге курсантов принуждали голосовать на выборах, а также противостоять наблюдателям

Депутат заксобрания северной столицы Борис Вишневский сообщил, что в его распоряжении оказался приказ руководства Петербургской Военной академии материально-технического обеспечения.

Смольнинский районный суд Петербурга отказал одному из кандидатов в депутаты муниципального совета Антону Горбунову, который требовал отменить итоги голосования на одном из избирательных участков по выборам в муниципалитет Смольнинское. Там в массовом порядке голосовали курсанты Военной академии материально-технического обеспЕчения. Академия прислала списку курсантов — примерно по двум третям вообще нет данных о регистрации, а треть имеет регистрацию где угодно, только не в Петербурге. То есть голосовать они не могли. Об этом сообщил депутат Заксобрания нашего города Борис Вишневский. Однако это не все. В суд поступила также выписку из приказа врио начальника академии генерал-майора по фамилии Косоротов. Генерал требует, чтобы командиры подразделений академии обеспечили стопроцентную явку. Это запрещено законом. Другой пункт приказа, возлагает на офицеров ответственность за «предотвращение социальных и политических провокаций» и «минимизацию риска возникновения повышенного внимания со стороны сторонних наблюдателей и левосторонних (либеральных, деструктивных) политических сил (оппозиции)». Это тоже запрещено законом. Депутат Вишневский уже попросил главного военного прокурора России опротестовать этот приказ.

В Центризбиркоме ранее говорили, что муниципальные выборы в Санкт-Петербурге стали самыми грязными.