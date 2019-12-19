Путин считает, что в Конституции можно отменить оговорку про «два срока подряд»

Это президент заявил на пресс-конференции.
Он также отметил, что принимать новую Конституцию не следует.
Фундаментальной и неприкосновенной президент назвал первую главу основного закона страны, остальное, по его словам «можно менять».
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Это президент заявил на пресс-конференции.
Он также отметил, что принимать новую Конституцию не следует.
Фундаментальной и неприкосновенной президент назвал первую главу основного закона страны, остальное, по его словам «можно менять».
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