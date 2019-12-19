Шотландия сегодня официально направит Лондону запрос о проведении повторного референдума о независимости

Это важно, так как альтернативой является будущее, которое шотландцы отвергли в ходе выборов. Об этом заявила первый министр и лидер шотландской Национальной партии Никола Стерджен. По ее словам, на прошлой неделе Шотландия дала ясно понять, что не хочет, чтобы правительство консерваторов во главе с Борисом Джонсоном вывело регион из ЕС.

Повторный референдум о независимости может состояться в следующем году.