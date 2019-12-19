Пользователи в ряде стран сообщают о сбое в работе поисковой системы Google

Больше всего жалоб поступает из Турции, Болгарии, Греции и Великобритании. В России с проблемами столкнулись преимущественно жители Москвы.
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Больше всего жалоб поступает из Турции, Болгарии, Греции и Великобритании. В России с проблемами столкнулись преимущественно жители Москвы.
Пользователи в основном не могут войти в учетную запись.
+ Однажды в Америке: Антисемитизм Трампа, триумф Бориса и заказуха против Ходорковского в Вашингтоне. Сравнение самого богатого человека в мире Джеффа Безоса с Михаилом Ходорковским — обоих ненавидят их президенты (Трамп и Путин), обсуждают феномен Бориса Джонсона и его параллельность британскому истеблишменту…