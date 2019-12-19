Путин: В ближайшее время россияне почувствуют изменения к лучшему в первичном звене здравоохранения

В ближайшее время россияне почувствуют изменения к лучшему в первичном звене здравоохранения, — обещает Владимир Путин. В целом, — уверен президент, — здравоохранение в России развивается удовлетворительно, несмотря на проблемы.

Ранее министр Вероника Скворцова говорила, что наша модель – эталонная. Трехуровневая система здравоохранения учитывает плотность населения и другие географические условия страны.