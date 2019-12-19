Путин назвал «придурками» тех, кто рассуждает о возможности сдачи Ленинграда немцам во время войны

Это президент заявил на ежегодной пресс-конференции.
«Вас бы никого не было, кто сегодня так рассуждает» — отметил Путин.
Во время войны речь шла не только о сохранении государства, но и о сохранении восточно-славянского этноса, заявил президент.
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Это президент заявил на ежегодной пресс-конференции.
«Вас бы никого не было, кто сегодня так рассуждает» — отметил Путин.
Во время войны речь шла не только о сохранении государства, но и о сохранении восточно-славянского этноса, заявил президент.
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