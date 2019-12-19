По некоторым данным, 23 декабря пройдут учения по изоляции Рунета

Соответствующее указание Минсвязи направило операторам и ведомствам. Документ, подписанный министром связи Константином Носковым, опубликовал телеграмм-канал «ЗаТелеком». В ходе учений, в частности, планируется проверить возможность перехвата абонентского трафика и раскрытие информации об абоненте, блокировки услуг связи

К учениям намерены привлечь МВД, Минобороны, ФСБ, Росгвардию и другие структуры. Согласно постановлению правительства, учения по изоляции Рунета должны проводиться не реже одного раза в год.