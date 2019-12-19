Маргарита Симоньян по-эстонски обратилась к президенту Эстонии из-за угроз журналистам агентства Sputnik

Главред МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян по-эстонски обратилась к президенту Эстонии Керсти Кальюлайд из-за угроз журналистам агентства Sputnik. Она призвала не допустить ареста сотрудников редакции.

Журналистам агентства «был поставлен беспрецедентный ультиматум – уволиться из Sputnik Estonia до 1 января или готовиться к тюрьме», — написала Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале на русском и эстонском языках, обращаясь к президенту республики. Главред RT и МИА «Россия сегодня» поинтересовалась, в курсе ли Керсти Кальюлайд того, что силовые структуры Эстонии угрожают журналистам, своим гражданам, уголовным преследованием за то, что они делают свою работу. По словам Симоньян, арест на Украине журналиста Кирилла Вышинского, заставляет ее воспринимать эту угрозу серьезно. Она отметила, что никому не хочется, цитата, чтобы «за Эстонию было стыдно» и призвала не допустить ареста сотрудников агентства. Как сообщалось, журналистов, все они являются эстонскими гражданами, предупредили о возможности возбуждения уголовных дел, если они не прекратят трудовые отношения с головной организацией. Это требование обосновали санкциями Евросоюза против России, введенными из-за событий на Украине.

В МИА «Россия сегодня» ранее подчеркивали, что агентство не включено в санкционные списки, а действия эстонских властей являются «беспрецедентным нарушением свободы слова».