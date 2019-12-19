Делегация «Газпрома» проводит в Берлине встречу с министром энергетики Германии в преддверии трехсторонних переговоров Россия-ЕС-Украина по газу, — сообщает РИА со ссылкой на источник в делегации.

До заключения нового газового контракта с Украиной нужно урегулировать все судебные споры, — ранее заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер на встрече с премьер-министром Медведевым.

В свою очередь, Украина считает неприемлемым отказ от судебных разбирательств и подписание краткосрочного контракта.

Между тем Владимир Путин вновь подтвердил готовность дать Украине скидку на газ до 25%.